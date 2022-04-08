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ФНЛ - Первый дивизион

В «Текстильщике» отреагировали на слухи о том, что Овчинников может возглавить команду

08 Апреля 2022 • 11:07 Комментировать

Президент «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал журналистам слухи о том, что экс-голкипер сборной России Сергей Овчинников может стать новым тренером ивановской команды.

Ермаков сказал «Чемпионату», что он ничего не может сказать по поводу этих слухов. Функционер отметил, что, возможно, кто-то и ведёт переговоры с Овчинниковым, но точно не он.

Напомним, что на данный момент ивановский клуб занимает последнюю 20-ю строчку в подэлитном дивизионе. Сейчас с «Текстильщиком» работает Александр Гущин.

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