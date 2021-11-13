«Торпедо» потеряло очки в матче с «Текстильщиком», гостевое поражение «Ротора»

В 22-м туре первенства ФНЛ состоялись несколько поединков. Вторая команда «Краснодара» на выезде взяла верх над «Олимпом» со счетом 1:0.

Во встрече «Текстильщика» и столичного «Торпедо» победитель не был выявлен. Команды расписали ничью со счетом 1:1.

«Спартак-2» в родных стенах принимал «Кубань». Соперники не смогли поразить ворота друг друга, как итог - «сухая» ничья. Еще в одном матче волгоградский «Ротор» на выезде противостоял «Волгарю». Гости потерпели фиаско со счетом 0:2.