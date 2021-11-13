«Торпедо» потеряло очки в матче с «Текстильщиком», гостевое поражение «Ротора»

В 22-м туре первенства ФНЛ состоялись несколько поединков. Вторая команда «Краснодара» на выезде взяла верх над «Олимпом» со счетом 1:0.
Во встрече «Текстильщика» и столичного «Торпедо» победитель не был выявлен. Команды расписали ничью со счетом 1:1.
«Спартак-2» в родных стенах принимал «Кубань». Соперники не смогли поразить ворота друг друга, как итог - «сухая» ничья. Еще в одном матче волгоградский «Ротор» на выезде противостоял «Волгарю». Гости потерпели фиаско со счетом 0:2.
Протокол игры
|72' Волков Сергей Евгеньевич (0:1)
Ставер Евгений • Никитенков Алексей • Большаков Кирилл • 9'Гудков Ян • Кутин Денис • Бахтияров Акмаль 62' ( Погорелов Михаил ( 62') • Коротаев Александр 77' ( Герчиков Леонид ( 77') • Николас Лоуренс Анвон • Тарасенко Захар 46' ( Сафронов Илья ( 46') • Булия Эдуард 46' ( Великородный Дмитрий ( 46' ) • 47'Ада Джозеф Ома
Запасные: Алексеев Андрей • Черчесов Станислав • Янов Данила • Чежия Ираклий • Абаев Илья
Агкацев Станислав • Литвинов Вячеслав • Иванов Дмитрий III 84' ( Самко Владислав ( 84') • Исаенко Олег 43' 46' ( Пивоваров Дмитрий ( 46') • Рейхмен Богдан • Якимов Вячеслав • 61'Кривцов Никита 26' 36' ( Сергеев Никита Вячеславович ( 36') • Волков Сергей Евгеньевич • Олусегун Олакунле 60' ( Кутовой Максим ( 60') • Манелов Ираклий • Апеков Руслан
Запасные: Кокарев Никита • Сабуа Леон • Халназаров Рустам • Ещенко Сергей
13 ноября.
Протокол игры
|40' Темников Иван (0:1)
|(1:1) Пруцев Егор 49'
Смирнов Алексей Сергеевич • 90'Горюшкин Алексей • Обивалин Сергей • 23'Карпов Вадим • 73'Хрипков Андрей • Шведюк Илья 46' ( Шлёнкин Александр ( 46') • Стеклов Вадим 79' ( Машуков Хачим ( 79') • Аванесян Тигран • Мосейчук Илья • Пруцев Егор 79' ( Н'Диай Лассана ( 79') • Сергеев Виктор 79' ( Сидоров Максим ( 79')
Запасные: Едапин Максим • Мнацаканян Альберт • Бачинский Максим • Губочкин Алексей • Рудаков Дмитрий
Довбня Александр • Кожемякин Олег 28' 63' ( Калмыков Амур ( 63') • Шумских Алексей • Темников Иван • Самсонов Артём Владимирович • Евдокимов Андрей • Померко Алексей • Адаев Владислав 63' ( Кравчук Андрей ( 63') • Орехов Александр • Султонов Мухаммад 55' 87' ( Полубояринов Данил ( 87') • Лебеденко Игорь 63' ( Рязанцев Александр ( 63')
Запасные: Прошкин Егор • Каплиенко Александр • Ботнарь Виталий • Нетфуллин Равиль • Абдрашитов Тимур
13 ноября.
Протокол игры
|Спартак-2
|0:0
|ПФК Кубань
Акмурзин Тимур • Гапонов Илья • 80'Ходорченко Никита 30' ( Шильцов Константин ( 30') • Воропаев Артём • 60'Кутепов Илья • Сунгатулин Фаниль • Денисов Даниил • Мельников Степан • Маркитесов Дмитрий • Кутателадзе Николоз 62' ( Данилин Максим Алексеевич ( 62') • Оганесян Степан 68'
Запасные: Агапов Илья • Шитов Антон • Поплевченков Артём • Муминов Ильяс • Муталиев Аслан • Петрунин Даниил • Голятов Илья
Климович Андрей • Таказов Сослан • 64'Гапон Евгений • 43'Сидоров Максим • 87'Грицаенко Алексей • Рыбин Алексей • Гурфов Азамат 72' ( Шалаев Олег ( 72') • Алейников Василий 84' ( Дышеков Аслан ( 84') • Безденежных Игорь • Лаук Максим 72' ( Козлов Андрей ( 72') • Абдоков Нури 18' 73' ( Климов Кирилл ( 73')
Запасные: Нестеренко Юрий • Петров Илья • Сушич Тино-Свен • Гиголаев Роланд
13 ноября.
Протокол игры
|(1:0) Павлишин Алексей 39'
|(2:0) Козлов Данила 90'
Ямпольский Владислав • Печенкин Никита • Козлов Данила • Ращеня Илья • Гилязетдинов Артур • Капленко Никита • Симонян Артём 90' ( Карпов Артур ( 90') • Ведерников Данила • Павлишин Алексей • Лесников Дмитрий 81' ( Погосов Артём ( 81') • Юсупов Артём 71' ( Стефанович Илья ( 71')
Запасные: Жиронкин Виталий • Тюлин Максим • Бутенко Александр • Демьянов Виктор • Саганович Дмитрий • Горовых Даниил
Терновский Дмитрий • Мартынов Илья • Дудиев Аслан • 69'Первушин Фёдор 26' ( Голосов Илья ( 26') • Макаров Сергей • Ташаев Александр • Байрыев Азат • 77'Чуканов Андреа • Кипиани Николай 9' ( Муллин Камиль ( 9') • Школик Игорь 64' ( Минаев Роман ( 64') • Щёткин Алексей
Запасные: Николаев Олег • Репин Никита • Маляров Никита • Абдуллаев Исламитдин
13 ноября.