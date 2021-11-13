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ФНЛ - Первый дивизион

«Торпедо» потеряло очки в матче с «Текстильщиком», гостевое поражение «Ротора»

13 Ноября 2021 • 16:09 Комментировать
Олимп-Долгопрудный
0:1
Краснодар-2
окончен

В 22-м туре первенства ФНЛ состоялись несколько поединков. Вторая команда «Краснодара» на выезде взяла верх над «Олимпом» со счетом 1:0.

Во встрече «Текстильщика» и столичного «Торпедо» победитель не был выявлен. Команды расписали ничью со счетом 1:1.

«Спартак-2» в родных стенах принимал «Кубань». Соперники не смогли поразить ворота друг друга, как итог - «сухая» ничья. Еще в одном матче волгоградский «Ротор» на выезде противостоял «Волгарю». Гости потерпели фиаско со счетом 0:2.

Протокол игры  
Олимп-Долгопрудный 0:1 Краснодар-2
    72' Волков Сергей Евгеньевич (0:1)
Ставер Евгений Никитенков Алексей Большаков Кирилл   9' Гудков Ян Кутин Денис Бахтияров Акмаль   62' (Погорелов Михаил (   62') Коротаев Александр   77' (Герчиков Леонид (   77') Николас Лоуренс Анвон Тарасенко Захар   46' (Сафронов Илья (   46') Булия Эдуард   46' (Великородный Дмитрий (   46'   47') Ада Джозеф Ома
Запасные: Алексеев Андрей Черчесов Станислав Янов Данила Чежия Ираклий Абаев Илья
Агкацев Станислав Литвинов Вячеслав Иванов Дмитрий III   84' (Самко Владислав (   84') Исаенко Олег   43'   46' (Пивоваров Дмитрий (   46') Рейхмен Богдан Якимов Вячеслав   61' Кривцов Никита   26'   36' (Сергеев Никита Вячеславович (   36') Волков Сергей Евгеньевич Олусегун Олакунле   60' (Кутовой Максим (   60') Манелов Ираклий Апеков Руслан
Запасные: Кокарев Никита Сабуа Леон Халназаров Рустам Ещенко Сергей
13 ноября.
Протокол игры 
Текстильщик 1:1 Торпедо Москва
    40' Темников Иван (0:1)
(1:1) Пруцев Егор 49'    
Смирнов Алексей Сергеевич   90'  Горюшкин Алексей  Обивалин Сергей   23'  Карпов Вадим   73'  Хрипков Андрей  Шведюк Илья   46' (Шлёнкин Александр (   46' Стеклов Вадим   79' (Машуков Хачим (   79' Аванесян Тигран  Мосейчук Илья  Пруцев Егор   79' (Н'Диай Лассана (   79' Сергеев Виктор   79' (Сидоров Максим (   79')
Запасные: Едапин Максим  Мнацаканян Альберт  Бачинский Максим  Губочкин Алексей  Рудаков Дмитрий
Довбня Александр  Кожемякин Олег   28'   63' (Калмыков Амур (   63' Шумских Алексей  Темников Иван  Самсонов Артём Владимирович  Евдокимов Андрей  Померко Алексей  Адаев Владислав   63' (Кравчук Андрей (   63' Орехов Александр  Султонов Мухаммад   55'   87' (Полубояринов Данил (   87' Лебеденко Игорь   63' (Рязанцев Александр (   63')
Запасные: Прошкин Егор  Каплиенко Александр  Ботнарь Виталий  Нетфуллин Равиль  Абдрашитов Тимур
 13 ноября.
Протокол игры 
Спартак-2 0:0 ПФК Кубань
Акмурзин Тимур  Гапонов Илья   80'  Ходорченко Никита   30' (Шильцов Константин (   30' Воропаев Артём   60'  Кутепов Илья  Сунгатулин Фаниль  Денисов Даниил  Мельников Степан  Маркитесов Дмитрий  Кутателадзе Николоз   62' (Данилин Максим Алексеевич (   62' Оганесян Степан   68'
Запасные: Агапов Илья  Шитов Антон  Поплевченков Артём  Муминов Ильяс  Муталиев Аслан  Петрунин Даниил  Голятов Илья
Климович Андрей  Таказов Сослан   64'  Гапон Евгений   43'  Сидоров Максим   87'  Грицаенко Алексей  Рыбин Алексей  Гурфов Азамат   72' (Шалаев Олег (   72' Алейников Василий   84' (Дышеков Аслан (   84' Безденежных Игорь  Лаук Максим   72' (Козлов Андрей (   72' Абдоков Нури   18'   73' (Климов Кирилл (   73')
Запасные: Нестеренко Юрий  Петров Илья  Сушич Тино-Свен  Гиголаев Роланд
 13 ноября.
Протокол игры 
Волгарь 2:0 Ротор
(1:0) Павлишин Алексей 39'    
(2:0) Козлов Данила 90'    
Ямпольский Владислав  Печенкин Никита  Козлов Данила  Ращеня Илья  Гилязетдинов Артур  Капленко Никита  Симонян Артём   90' (Карпов Артур (   90' Ведерников Данила  Павлишин Алексей  Лесников Дмитрий   81' (Погосов Артём (   81' Юсупов Артём   71' (Стефанович Илья (   71')
Запасные: Жиронкин Виталий  Тюлин Максим  Бутенко Александр  Демьянов Виктор  Саганович Дмитрий  Горовых Даниил
Терновский Дмитрий  Мартынов Илья  Дудиев Аслан   69'  Первушин Фёдор   26' (Голосов Илья (   26' Макаров Сергей  Ташаев Александр  Байрыев Азат   77'  Чуканов Андреа  Кипиани Николай   9' (Муллин Камиль (   9' Школик Игорь   64' (Минаев Роман (   64' Щёткин Алексей
Запасные: Николаев Олег  Репин Никита  Маляров Никита  Абдуллаев Исламитдин
 13 ноября.

 

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Торпедо Москва Ротор
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окончен Томь 1:0 Велес Москва 2.6 3.2 2.65
окончен Олимп-Долгопрудный 0:1 Краснодар-2 2.39 3.15 3
окончен Текстильщик 1:1 Торпедо Москва 6.8 4.2 1.46
окончен Спартак-2 0:0 ПФК Кубань 2.16 3.5 3.15
окончен Волгарь 2:0 Ротор 3.75 3.15 2.06
окончен Металлург Липецк 1:2 Нефтехимик 5.6 3.95 1.56
Идет 45 минута Факел 1:0 Оренбург 2.41 3.25 2.9
Идет 45 минута Алания 0:1 Енисей 1.49 4.6 5.4
13.11  18:00 Балтика ... Акрон 1.53 4 6
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Сегодня, 13 Ноября
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