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ФНЛ - Первый дивизион

Самые яркие дебюты РПЛ: от Ярошика до Дрейера

16 Сентября 2021 • 06:20 Комментировать
Дебют покруче, чем у Криштиану Роналду! О таком можно только мечтать, но Андерс Дрейер совершил невероятное, оформив хет-трик в своей первой игре за казанский «Рубин». Подопечные Леонида Слуцкого одержали крупную победу (4:0) над екатеринбургским «Уралом», а датский футболист стал первым игроком в истории РПЛ, забившим три мяча в дебютном матче. О тех, кто отличился таким же, как у Дрейера, достижением, и чем завершилась их карьера в РПЛ – в этой статье.
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Многие поклонники российского футбола поспешили оспорить достижение датчанина, вспоминая о трёх мячах Юры Мовсисяна в ворота «Терека» в марте 2013 года. Однако в случае Юры, выступавшего до этого за «Краснодар», тот матч нельзя считать дебютом в РПЛ. Его истинный дебют в элитной лиге России состоялся за «быков» в поединке против «Анжи» и завершился нулевой ничьей. Последний официальный матч Мовсисян сыграл три года назад за «Чикаго Файрс», а в феврале этого года он был назначен послом Федерации футбола Армении в Северной Америке. Три мяча в своём дебютном матче забил и Титов. Только не Егор, а Евгений, выступавший за сочинскую «Жемчужину».

Но вновь это случилось не в РПЛ, а в рамках высшего дивизиона чемпионата России. К исходу четверти часа южане проигрывали ставропольскому «Динамо» 2:0. Появление полузащитника в корне изменило игру, которая завершилась победой «Жемчужины» 4:2. Любопытно, что ассистентский хет-трик записал на свой счёт Сергей Нозиков. Отметим, что Титов в дальнейшем забил всего один гол за сочинцев, а через год завершил профессиональную карьеру игрока в возрасте 30 лет в новороссийском «Черноморце».

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Дублями в своих дебютных матчах отличились шесть игроков:

Иржи Ярошик (ЦСКА, Чехия, 2003 год);

Гилерме (ЦСКА, Бразилия, 2009 год);

Карлос Эдуардо («Рубин», Бразилия, 2010 год);

Ибраима Бальде («Кубань», Сенегал, 2012 год);

Фегор Огуде («Амкар», Нигерия, 2014 год);

Али Соу («Ростов», Гамбия, 2021 год).

Безусловно, самая яркая карьера сложилась у Иржи Ярошика, который появился в новом ЦСКА в рамках самого дорогого приобретения того времени – за 3,7 млн долларов. Через два года он был продан в «Челси» за 8 млн евро. Следом у чешского полузащитника были «Селтик», «Реал Сарагоса», «Алавес». Добавим к этому 23 матча за национальную сборную. Смело можно считать, что карьера прошла достойно, но в 2003 году дубль Ярошика стал первым шагом на пути к первому золоту чемпионата России.

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Если Ярошик забивал в ворота «Рубина», то через семь лет уже представитель казанского клуба был в центре внимания. Лучшей команде Татарстана пришлось выложить 20 млн евро за Карлоса Эдуардо, который приезжал в Казань в рамках суперзвезды. Травмы, операции, ангина и другие бесконечные болезни стали причиной самого провального трансфера «Рубина» в истории. Не хотелось, чтобы Дрейер пошёл по похожему пути. Последние три дубля приходятся на представителей чёрного континента – игроков из Сенегала, Нигерии и Гамбии. При этом последний, Али Соу, поразил ворота не кого-нибудь, а питерского «Зенита», позволив завершить встречу вничью 2:2 и набрать одно очко «Ростову». Означает ли яркий дебют дальнейшее удачное продолжение карьеры? Конечно, нет. Как видно, большинство ситуаций носят вероятностный характер. Но у Дрейера есть все шансы стать исключением.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
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