Президент «Велеса» - о подписании Тарасова: «Он приходит не за деньгами, а за игрой»

Президент московского «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал подписание 34-летнего полузащитника Дмитрия Тарасова, передаёт Sport24.

Шиленков заявил, что контракт с Тарасовым будет рассчитан на один год и подпишут его в ближайшее время. Он отметил, что у футболиста зашкаливает желание играть в футбол и помогать клубу. Также президент добавил, что Тарасов приходит за игрой в футбол, а не заработать денег.

Кроме этого, Шиленков сказал, что Тарасов будет присутствовать в клубе на общих условиях, несмотря на его прошлые заслуги.

Напомним, что полузащитник находится без клуба с января этого года. Ранее он выступал за «Рубин» и «Локомотив».