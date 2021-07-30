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Россия. ФНЛ

Президент «Велеса» - о подписании Тарасова: «Он приходит не за деньгами, а за игрой»

30 Июля 2021 • 15:53 Комментировать
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Президент московского «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал подписание 34-летнего полузащитника Дмитрия Тарасова, передаёт Sport24.

Шиленков заявил, что контракт с Тарасовым будет рассчитан на один год и подпишут его в ближайшее время. Он отметил, что у футболиста зашкаливает желание играть в футбол и помогать клубу. Также президент добавил, что Тарасов приходит за игрой в футбол, а не заработать денег.

Кроме этого, Шиленков сказал, что Тарасов будет присутствовать в клубе на общих условиях, несмотря на его прошлые заслуги. 

Напомним, что полузащитник находится без клуба с января этого года. Ранее он выступал за «Рубин» и «Локомотив».

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Дмитрий Тарасов Велес
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