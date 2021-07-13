Судья ФНЛ был пойман на ставках

Арбитр ФНЛ Александр Шимарыгин был пойман на ставках в букмекерских конторах. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, РФС уличил судью в ставках в одной из букмекерских контор, в которой арбитр зарегистрировался под своим именем, и делал ставки на спортивные события на протяжении двух лет. За это время судья успел сделать чуть менее двадцати тысяч ставок на общую сумму в 65 миллионов рублей. Дело было передано в Комитет по этике Российского футбольного союза.

В прошлой кампании ФНЛ судья работал на 14 матчах первенства. Текущий сезон ФНЛ начался 10 июля.