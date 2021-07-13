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Судья ФНЛ был пойман на ставках

13 Июля 2021, 17:05,

Арбитр ФНЛ Александр Шимарыгин был пойман на ставках в букмекерских конторах. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, РФС уличил судью в ставках в одной из букмекерских контор, в которой арбитр зарегистрировался под своим именем, и делал ставки на спортивные события на протяжении двух лет. За это время судья успел сделать чуть менее двадцати тысяч ставок на общую сумму в 65 миллионов рублей. Дело было передано в Комитет по этике Российского футбольного союза.

В прошлой кампании ФНЛ судья работал на 14 матчах первенства. Текущий сезон ФНЛ начался 10 июля.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Фнл, ставки
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Комментарии (1)
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overkill666
13 Июля 2021, 17:20

дурачок.. кто же на себя аккаунт оформляет, будучи арбитром )))

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