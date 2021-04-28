Экс-директор академии «Чертаново» Ларин задержан

|
28 Апреля 2021, 21:24,
|
|
Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор академии Сергей Хабаров задержаны.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в офисе клуба прошли обыски, после чего несколько человек увезли в отделение полиции для дачи показаний.
Напомним, что Ларин ушёл из «Чертаново» месяц назад, он проработал в клубе тринадцать лет.
После тридцати девяти туров «Чертаново» занимает лишь предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ, отставание от брянского «Динамо», идущего строчкой выше, составляет шесть зачетных баллов. До конца чемпионата командам осталось сыграть по три матча.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Чертаново, Николай Ларин