Экс-директор академии «Чертаново» Ларин задержан

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор академии Сергей Хабаров задержаны.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в офисе клуба прошли обыски, после чего несколько человек увезли в отделение полиции для дачи показаний.

Напомним, что Ларин ушёл из «Чертаново» месяц назад, он проработал в клубе тринадцать лет.

После тридцати девяти туров «Чертаново» занимает лишь предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ, отставание от брянского «Динамо», идущего строчкой выше, составляет шесть зачетных баллов. До конца чемпионата командам осталось сыграть по три матча.