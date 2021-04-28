ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Экс-директор академии «Чертаново» Ларин задержан

28 Апреля 2021, 21:24,

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор академии Сергей Хабаров задержаны.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в офисе клуба прошли обыски, после чего несколько человек увезли в отделение полиции для дачи показаний.

Напомним, что Ларин ушёл из «Чертаново» месяц назад, он проработал в клубе тринадцать лет.

После тридцати девяти туров «Чертаново» занимает лишь предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ, отставание от брянского «Динамо», идущего строчкой выше, составляет шесть зачетных баллов. До конца чемпионата командам осталось сыграть по три матча.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Чертаново, Николай Ларин
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