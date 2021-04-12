ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Факел» продлил контракт с главным тренером

12 Апреля 2021, 17:50,

«Факел» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба Олегом Василенко.

Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

После тридцати шести туров «Факел» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе 53 очка. Отставание от четвертой строчки составляет тринадцать зачетных баллов. До конца чемпионата клубам осталось провести по шесть игр.

В субботу, семнадцатого апреля, воронежцам предстоит сыграть на выезде против «Крыльев Советов», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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