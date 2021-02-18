Вагнер Лав: «Может быть, в какой-то момент мне поступит предложение, я соглашусь и сыграю в ФНЛ»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав пообщался с клубной прессой «Чайки» после победы над клубом из ФНЛ в товарищеском матче со счётом 3:1.

«Я ничего не знаю о ФНЛ, но я никогда не говорю «никогда». Может быть, в какой-то момент мне поступит предложение, я соглашусь и сыграю в ФНЛ», - приводятся слова бразильского нападающего на официальном сайте «Чайки».

Напомним, что 34-летний бразилец является легендой московского ЦСКА, за который он в общей сложности сыграл 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи.

Действующий контракт Вагнер Лава с «Кайратом» рассчитан до 31 декабря 2021 года, он выступает за клуб из Казахстана с июля 2020 года.