Экс-игрока «Иртыша» зарезали в драке

Трагически погиб бывший футболист омского «Иртыша» Егор Дробыш, об этом рапортует издание «Новый Омск».

«Егор был одним из лидеров нашей молодежной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году», - гласит сообщение пресс-службы «Иртыша».

Согласно данным источника, 21-летний игрок скончался от ножевых ранений. Он получил их в ходе драки, случившейся вечером 26-го января на одной из улиц Омска. В ходе конфликта пострадал друг Дробыша. Сейчас он находится в реанимации.

После 26 туров первенства ФНЛ «Иртыш», набрав 27 баллов, занимает 18-е место в турнирной таблице.