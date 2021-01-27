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Экс-игрока «Иртыша» зарезали в драке

27 Января 2021, 10:30,

Depositphotos

Трагически погиб бывший футболист омского «Иртыша» Егор Дробыш, об этом рапортует издание «Новый Омск».

«Егор был одним из лидеров нашей молодежной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году», - гласит сообщение пресс-службы «Иртыша».

Согласно данным источника, 21-летний игрок скончался от ножевых ранений. Он получил их в ходе драки, случившейся вечером 26-го января на одной из улиц Омска. В ходе конфликта пострадал друг Дробыша. Сейчас он находится в реанимации.

После 26 туров первенства ФНЛ «Иртыш», набрав 27 баллов, занимает 18-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Иртыш Омск, Егор Дробыш
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
27 Января 2021, 11:47

блин, вот я все понимаю, конфликт, не поделили что-то...Ну подрались, коли кулаки чешутся....Но что за такая тенденция, сразу ножи, пистолеты, постоянно пишут в новостях - то зарезали, то застрелили....Что ж такое-то!!!

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