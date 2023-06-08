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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калешин: «Сперцяну рано уезжать в Европу»

08 Июня 2023 • 07:29 Комментировать

Экс-игрок «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о возможном переезде в Европу полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцяну рано уезжать. Он не готов сейчас переходить в европейскую команду, которая находится в пятёрке чемпионата. Ему нужен ещё минимум год, а то и два, чтобы выступать стабильнее», - приводит слова Калешина издание Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян принял участие в 28 поединках за краснодарский коллектив. 23-летний полузащитник записал на свой счет десять забитых мячей (три – с пенальти) и 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виталий Калешин Эдуард Сперцян
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