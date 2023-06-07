Черчесов назвал лучшего российского вратаря

Известный тренер Станислав Черчесов, который в настоящий момент тренирует «Ференцварош», ответил на вопрос, кто является лучшим российским голкипером прямо сейчас.

«Игорь Акинфеев. Потому что он лучший, ответ очевиден», - сказал Черчесов, чьи слова приводит ТАСС.

В чемпионате России сезона 2022/2023 Игорь Акинфеев – капитан ЦСКА – провёл 29 матчей. В них 37-летний голкипер пропустил 27 голов. ЦСКА, как известно, занял второе место в Премьер-лиге, пропустив вперёд только «Зенит».

ЦСКА в этом сезоне ещё проведёт один матч. 11 июня команда Владимира Федотова сыграет против «Краснодара» в суперфинале Кубка России.