Сёмин рассказал, в чём уникальность Дзюбы

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о нападающем «железнодорожников» Артёме Дзюбе.

«В чём уникальность Дзюбы? У Артёма менталитет победителя, он заряжает им партнёров по команде. Хорошо, что Дзюба вернулся в нашу Лигу и радует болельщиков своей игрой», - цитирует специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба перебрался в «Локомотив» в феврале текущего года, подписав контракт до конца сезона. Недавно стороны пролонгировали сотрудничество по схеме «1+1».

В минувшем сезоне Премьер-лиги нападающий провел 11 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.