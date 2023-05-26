Малком высказался о возможной связке с Мбаппе

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком дал комментарий по поводу интереса со стороны «ПСЖ». Как известно, гранд Лиги 1 рассматривал кандидатуру Малкома в зимнее трансферное окно.

«Был интерес со стороны «ПСЖ». К сожалению, ничего не уладилось. Но я продолжу работать. Посмотрим, что будет. Если я никуда не перейду и останусь в «Зените», то буду счастлив.

Продолжаются ли обсуждения? Я не знаю. Моё будущее – работа моего агента. Я сосредоточен только на футболе.

Связка Мбаппе – Малком? Понятно, что это было бы красиво. Но сейчас я думаю о партнёрах, которые есть у меня здесь», - сказал Малком в интервью Onze Mondial.

Малком лидирует в гонке бомбардиров текущего чемпионата России в 23 голами.