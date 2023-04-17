Игрок «Урала» Влут подал апелляцию на приговор в Нидерландах

В начале апреля полузащитник «Урала» Рай Влут в Нидерландах был приговорён к двум с половиной годам тюрьмы. Футболиста признали виновным в ДТП, в результате которого погиб ребёнок. Инцидент произошёл в 2021 году. Тогда в крови Влута обнаружили алкоголь.

Пресс-служба «Урала» сообщила, что Влут подал апелляцию на приговор. При этом потерпевшая сторона тоже подала апелляцию несколько дней назад. Дело будет рассмотрено по новой.

«До суда в следующей инстанции Влут сможет оставаться на свободе на законных основаниях, никаких ограничений на его передвижение не наложено. Рай не скрывается от правосудия, он неоднократно подчеркивал, что готов к любому исходу», - говорится в сообщении пресс-службы «Урал».

На текущий момент «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.