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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уваров — об Абрамовиче: «Совершенно нормальный, скромный человек»

30 Марта 2023 • 20:01 Комментировать

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров рассказал об общении с бывшим владельцем лондонского «Челси» Романом Абрамовичем.

«Совершенно нормальный, скромный человек. Потом мы ещё встречались в Лондоне, когда то ли с «Маккаби», то ли со сборной Израиля приезжали туда. Посидели в баре отеля, поговорили», — рассказал тренер вратарей «Маккаби» из Тель-Авива в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в прошлом году Роман Абрамович был вынужден продать «Челси» после 19 лет у руля «синих». Под его управлением лондонский клуб выиграл два трофея Лиги чемпионов и пять титулов Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Абрамович Александр Уваров
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