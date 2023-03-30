Уваров — об Абрамовиче: «Совершенно нормальный, скромный человек»

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров рассказал об общении с бывшим владельцем лондонского «Челси» Романом Абрамовичем.

«Совершенно нормальный, скромный человек. Потом мы ещё встречались в Лондоне, когда то ли с «Маккаби», то ли со сборной Израиля приезжали туда. Посидели в баре отеля, поговорили», — рассказал тренер вратарей «Маккаби» из Тель-Авива в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в прошлом году Роман Абрамович был вынужден продать «Челси» после 19 лет у руля «синих». Под его управлением лондонский клуб выиграл два трофея Лиги чемпионов и пять титулов Английской премьер-лиги.