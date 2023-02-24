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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рудаков: «В Финляндии зарплаты игроков на уровне аутсайдеров РПЛ»

24 Февраля 2023 • 02:46 Комментировать

Максим Рудаков, в прошлом выступавший в составе питерского «Зенита», поведал детали своего нынешнего быта, который проходит в финском клубе «Хонка». По его словам, вопреки некоторым представлениям, в финском футболе игрокам платят намного меньше, чем в российском.

Рудаков конкретизировал, что в ведущих клубах финской лиги платят на уровне аутсайдеров Российской Премьер-лиги.

- Средний уровень по лиге — две-три тысячи, наверное. Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ. Но ХИК - это отдельно, там платят лучше, - цитирует слова Рудакова «Чемпионат». 

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Евро-Футбол.Ру,
Хонка Максим Рудаков
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