Рудаков: «В Финляндии зарплаты игроков на уровне аутсайдеров РПЛ»

Максим Рудаков, в прошлом выступавший в составе питерского «Зенита», поведал детали своего нынешнего быта, который проходит в финском клубе «Хонка». По его словам, вопреки некоторым представлениям, в финском футболе игрокам платят намного меньше, чем в российском.

Рудаков конкретизировал, что в ведущих клубах финской лиги платят на уровне аутсайдеров Российской Премьер-лиги.

- Средний уровень по лиге — две-три тысячи, наверное. Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ. Но ХИК - это отдельно, там платят лучше, - цитирует слова Рудакова «Чемпионат».