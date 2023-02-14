Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что РФС рассматривает вариант серии товарищеских матчей сборной России с бразильскими клубами.

- Как вам идея провести серию товарищеских матчей сборной России с бразильскими клубами, которую рассматривает РФС?

- Вполне приемлемая, исходя из ситуации, когда нам обрубили все возможности играть, как остальные сборные. Такой вариант хороший. Это говорит о том, что наша сборная будет на плаву. Болельщики будут заинтересованы в этих матчах, будут ждать новых фамилий, игровые результаты. Бразильский футбол далеко не худший вариант для нас. Это будут серьезные соперники, с которыми проверить себя будет любопытно и самим футболистам. С клубами Бразилии, Аргентины было бы сыграть очень привлекательно. Надо вписываться в тот регламент, который есть.

- Сообщается, что это будут топ-клубы Бразилии, такие, как «Коринтианс».

- Раньше многие сборные считали за счастье сыграть с командами такого уровня. Я помню, что «Коринтианс» и «Ботафого» приезжали в Советский Союз, и мы с удовольствие шли смотреть на этих виртуозов.

- Ждать победы с такими соперниками вряд ли стоит, как считаете?

- Надо делать все возможное, чтобы тренироваться, набираться опыта и радовать болельщиков. Люди всегда ждут победы. Понятно, что если этого не будет, то это далеко не трагедия.

- Футболисты сборной России серьезно отнесутся к такому товарищескому матчу, ведь у них бывают проблемы с настроем на такие встречи?

- А почему нет? Дело не в футболистах. Они могут как угодно относиться к своим обязанностям, но есть тренер и это сборная. Существует ротация. Если игрок не проявит себя как надо, то будет играть другой.

- Может, нам лучше участвовать в таких турне, чем играть с соперниками уровня Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана? Наверняка будет больше пользы и интереса.

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- Это не играет роли. Сегодня футболист должен играть на всех уровнях одинаково. Это его профессия. Если он подходит избирательно к матчам, то это плохой игрок с невысоким уровнем ментальности. Такие ребята не должны играть в сборной.

- Рассматривается возможность участия в турне не только первой сборной, но и одной из юношеских. Для молодежи такой опыт дорогого стоит?

- Вообще прекрасно. Юноши будут играть с представителями совсем других школ и направленности. Важно расширить свое представление о футболе на других континентах.

- Как вам идея проводить матч сборной с клубами? Это не совсем равное соперничество.

- Нет другого пути сейчас. Остался только один вариант: кто согласился, с тем и играем. Главное, есть соперник. Если мы проиграем, то надо сделать все возможное, чтобы в следующем матче играть лучше.

- В Россию зазвать таких соперников нереально, например, с ответным визитом?

- Такой вариант возможен. Пока это только первые трудные шаги. Не знаю, поедут ли они к нам. Надо им оплатить все расходы: дорогу, игру.

Елена Григорьевская