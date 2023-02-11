Защитник «Спартака» Чернов: «Ещё один титул в кармане»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о выступлении своей команды на Зимнем кубке РПЛ. Столичный коллектив отпраздновал победу на турнире.

«Еще один титул в кармане. Выиграть даже зимний турнир приятно. Будем надеяться, что это добрый знак для команды и болельщиков. Впереди третий сбор. Скоро увидимся», - приводятся слова футболиста в его телеграм-канале.

На Зимнем кубке РПЛ «Спартак» отпраздновал победы над «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

В чемпионате России «красно-белые» занимают второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов после 17 туров.