Подмосковные «Химки» отрапортовали об очередном зимнем трансфере. Как сообщается на официальном сайте клуба, ряды команды пополнил 29-летний сербский защитник Никола Антич.

Трудовое соглашение балканского футболиста с представителем РПЛ рассчитано до лета 2024 года. В подмосковный клуб Антич перебрался из солигорского «Шахтёра». За эту команду он провел 121 поединок, отметившись 14 голами и 16 результативными передачами.

Ранее ряды «Химок» пополнили Лео Андраде, Маркос Гильерме и Петар Голубович.

После 17 туров чемпионата России подмосковный клуб набрал 12 баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ.