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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» объявил о трансфере форварда официально

10 Февраля 2023 • 13:40 Комментировать

Нападающий «Олимпика» из Ташкента Русланбек Джиянов перебрался в Российскую премьер-лигу, заключив трудовое соглашение с «Пари НН». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт между сторонами рассчитан на 3,5 года.

Отмечается, что остаток нынешнего сезоне Джиянов проведет за «Олимпик», после чего присоединится к команде из Нижнего Новгорода.

В минувшем сезоне Русланбек принял участие в 25 поединках чемпионата Узбекистана. Форвард отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Осенью прошлого года он дебютировал сборную страны в матче с Россией (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
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