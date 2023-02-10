Нападающий «Олимпика» из Ташкента Русланбек Джиянов перебрался в Российскую премьер-лигу, заключив трудовое соглашение с «Пари НН». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт между сторонами рассчитан на 3,5 года.

Отмечается, что остаток нынешнего сезоне Джиянов проведет за «Олимпик», после чего присоединится к команде из Нижнего Новгорода.

В минувшем сезоне Русланбек принял участие в 25 поединках чемпионата Узбекистана. Форвард отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Осенью прошлого года он дебютировал сборную страны в матче с Россией (0:0).