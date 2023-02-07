Аленичев – о Гогниеве: «При всём уважении, о нём пока рано серьёзно говорить, как о тренере»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и португальского «Порту» Дмитрий Аленичев высказался о главном тренере подмосковных «Химок» Спартаке Гогниеве.
«Что касается Гогниева, то при всём уважении, о нём пока рано серьёзно говорить, как о тренере. Результатов нет, но есть вопросы по поведению», - цитирует Аленичева Sport24.
Главным вопросом по поводу поведения Спартака Гогниева у Дмитрия Аленичева является чересчур большая эмоциональность тренера.
Специалист сказал, что у Гогниева есть потенциал, самое главное сейчас – суметь грамотно его реализовать.
«Химки» находятся на 15 месте в РПЛ.
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