Аленичев – о Гогниеве: «При всём уважении, о нём пока рано серьёзно говорить, как о тренере»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и португальского «Порту» Дмитрий Аленичев высказался о главном тренере подмосковных «Химок» Спартаке Гогниеве.

«Что касается Гогниева, то при всём уважении, о нём пока рано серьёзно говорить, как о тренере. Результатов нет, но есть вопросы по поведению», - цитирует Аленичева Sport24.

Главным вопросом по поводу поведения Спартака Гогниева у Дмитрия Аленичева является чересчур большая эмоциональность тренера.

Специалист сказал, что у Гогниева есть потенциал, самое главное сейчас – суметь грамотно его реализовать.

«Химки» находятся на 15 месте в РПЛ.