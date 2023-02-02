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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов: «Захарян - талантливый игрок»

02 Февраля 2023 • 22:39 Комментировать

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

«Захарян - талантливый игрок «Динамо» и сборной России с хорошими перспективами на будущее», - приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Арсен Захарян принял участие в первом для себя матче чемпионата России первого ноября 2020 года. В той игре «бело-голубые» одержали гостевую победу над «Тамбовом» со счётом 2:1.

Спортсмен является обладателем бронзовой медали Российской премьер-лиги и серебряной медали Кубка России.

В настоящий момент «Динамо» располагается на четвёртом месте в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Станислав Черчесов Арсен Захарян
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