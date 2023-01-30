Михаил Кержаков — об экс-вратаре «Зенита» Иване: «Ванька топ вообще, обожаю его»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о вратаре «Васко да Гама» Иване. Напомним, 25-летний бразилец защищал цвета «сине-бело-голубых» с июля 2022 по январь 2023 года.

«Ванька топ вообще, мировой парень. Обожаю его. Мы нормально общаемся с ним вообще. Язык футбола универсален. Его уровень? Это к тренерам лучше, не люблю оценивать других вратарей», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Иван сыграл за «Зенит» в четырех матчах Фонбет Кубка России, в которых пропустил пять мячей и два раза смог сохранить ворота «сухими».

После 17 туров санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка.