Гоцук: «Галактионов хотел сразу внедрить свои игровые принципы»

Защитник «Пари Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук высказался о бывшем наставнике команды Михаиле Галактионове.

«Думаю, Галактионов хотел сразу внедрить свои игровые принципы, но понимал, что это будет сложно», - приводит слова Гоцука пресс-служба клуба.

Среди новинок, появившихся при Галактионове, футболист особенно отметил более структурированный прессинг, увеличение числа занятий по теории и появление медицинских процедур, а именно – анализа крови.

«Пари НН» после 17 проведённых матчей, имея 19 очков, располагается на 12 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.