Туфан Садыгов: «Что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим»

Инвестор клуба из Московской области «Химки» Туфан Садыгов высказался о бывшем наставнике подмосковной команды Сергее Юране.

На предположение журналиста о том, что Юран лишился должности из-за того, что не ставил сына Садыгова в состав, инвестор ответил: «Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда всё равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашёл», - цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

Истинной причиной ухода Юрана из клуба инвестор назвал истечение срока краткосрочных договорённостей и демонстрация неподходящего «Химкам» футбола со стороны специалиста.