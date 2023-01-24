Кого из России заберут в Европу до закрытия трансферного окна

Если в России трансферное окно вскоре лишь откроется, то в Европе оно уже закрывается через неделю. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто уедет в Старый свет из нашей Премьер-лиги.

Вильсон Изидор

Французский нападающий намерен покинуть «Локомотив» и отправиться в Европу. Судя по всему, «железнодорожники» больше на француза не надеяться, а тот явно захандрил. Сообщалось даже, что он приостановит контракт, но этого не случилось. В ближайшее время всё же стоит ожидать уход Изидора. По данным СМИ, французский форвард отправится в «Шальке», который борется за выживание в немецкой Бундеслиге.

Эдуард Сперцян

Лидер «Краснодара» также может уехать за границу, причём на футболиста сборной Армении сразу несколько претендентов. По данным СМИ, он входит в сферу интересов «Лацио», «Вильярреала» и ПСВ. Римляне успели опровергнуть данные сообщения, но, с другой стороны, редко когда такую информацию подтверждают. Наверное, Сперцяну было бы здорово перебраться в ПСВ, но клуб из Эйндховена будет сложно удовлетворить финансовые аппетиты «Краснодара», а «быки» едва ли отпустят футболиста за небольшую компенсацию. Что касается «Вильярреала», то такой вариант выглядит довольно интригующе, но у испанцев явно большой выбор для потенциального усиления состава.

Адольфо Гайч

ЦСКА готов отпустить аргентинского нападающего. В «Вероне» даже подтвердили факт переговоров, но пока говорить о договоренности рано. Итальянцы признают, что не могут сойтись с «армейцами» в финансовых вопросах. Если даже ЦСКА не сможет за неделю продать Гайча в Европу, то потом сможет вернуться к переговорам с аргентинскими клубами. На родине Гайча готовы подписать многие.

Фёдор Смолов

Нападающий «Динамо» может пополнить представительство российских футболистов в Турции. Сообщалось об интересе к 33-летнему нападающему со стороны «Истанбул Башакшехир». Правда, в турецкому клубе заявили, что покупать Смолова не планируют этой зимой, но всё же признали, что рассматривали кандидатуру. Пока трансферное окно не закрыто, есть вероятность, что позиция стамбульцев изменится. Благо в Турции к россиянам отношение нормальное.

Дмитрий Баринов

Также в Турцию мог отправиться полузащитник «Локомотива». В «Бешикташе» заявили, что переговоры завершены неудачно, но также совсем уж закрыть эту историю не стоит. Пока трансферное окно открыто стамбульцы могут передумать. Тем более, сам Баринов ранее говорил, что хотел бы попробовать свои силы в иностранном чемпионате. Конечно, Турция – это не Испания. С другой стороны, это всё же шанс попасть в еврокубки.

Роман Андреев