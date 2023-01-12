«Краснодар» посредством своего клубного сайта сообщил об уходе из команды защитника Сергея Бородина. Остаток сезона 2022/2023 23-летний футболист проведёт в «Бейтаре». Клуб из Иерусалима достиг договорённости об аренде Бородина.

Сергей Бородин является воспитанником «Краснодара». Однажды защитник уже ездил в аренду – по ходу сезона 2020/2021 Бородин на временной основе поиграл за «Уфу». Теперь защитник впервые в карьере попробует себя за границей.

В нынешнем сезоне Сергей Бородин принял участие в 12 матчах «Краснодара». В них защитник забил один гол, расписавшись в воротах «Урала» в летнем матче Премьер-лиги.