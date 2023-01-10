​Аршавин рассказал, кого «Зенит» подпишет в ближайшие дни

Андрей Аршавин, который занимает должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, анонсировал входящий трансфер. По словам Аршавина, в ближайшее время «сине-бело-голубые» подпишут защитника.

«Зенит» ждёт защитника. Фамилию не могу называть, потому что её объявят официально. Когда объявят, тогда и будем обсуждать», - высказался Аршавин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Аршавин не назвал точную дату объявления трансфера, но отметил, что, скорее всего, это произойдёт в ближайшие дни.

Напомним, что «Зениту» явно нужен центральный защитник после ухода Деяна Ловрена. Хорватский защитник недавно вернулся в «Лион».