​Агент Кассьерры: «Отклонили предложение «Аль-Хиляля»

Агент Никос Петропулос, который работает с нападающим «Зенита» Матео Кассьеррой, высказался о будущем своего клиента.

«Аль-Хиляль» заинтересован в Матео, но мы отклонили их предложение. «Зенит» никуда не отпускает Кассьерру, ровно как и сам игрок не хочет уходить из клуба. Все полностью довольны текущим положением», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

25-летний Матео Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года после трансфера из «Сочи». За питерцев колумбиец провёл 20 официальных матчей, в которых забил три гола.

На текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Чемпионат возобновится в марте.