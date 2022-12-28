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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каттани рассказал, что предлагал Жиго больше денег, чем выделил Федун

28 Декабря 2022 • 16:14 Комментировать

Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился информацией о том, как хотел сохранить защитника Самуэля Жиго в составе. Напомним, француз покинул стан «красно-белых» минувшим летом.

Каттани рассказал на YouTube-канале столичного клуба, что предлагал Жиго больше тех денег, которые выделил Леонид Федун, но игрок отказался от контракта, сказав, что уже слишком поздно. По словам функционера, Жиго принимал решение о своем будущем исключительно из-за жизненных обстоятельств, а не для своей выгоды в финансовом плане.

Напомним, 29-летний защитник завоевал Кубок России в составе московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани Самуэль Жиго
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