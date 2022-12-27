Камоцци: Игроки «Спартака-2» вызывались в основу только в случае необходимости

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением о возможном возвращении «Спартака-2». Ранее сообщалось, что руководство «красно-белых» приняло решение о возрождении второй команды, на данный момент идут поиски стадиона и главного тренера.

Камоцци в интервью Metaratings выразил сомнения в необходимости возрождения «Спартака-2», ведь игроки из этой команды вызывались в основу только в случае необходимости, а иногда и футболисты основы тренировались с резервистами.

Источник считает, что «Спартак-2» может быть заявлен для участия во Второй лиге уже в следующем сезоне.