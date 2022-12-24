Воробьёв: «Российский футбол — и так труп, в Азии он будет ещё быстрее разлагаться»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Напомним, что 27 декабря состоится заседание исполкома, на котором и может быть принято такое решение.

По мнению Воробьёва, переход в Азию не пойдёт на пользу российскому футболу, а лишь навредит ему.

«Если исполком РФС примет решение о переходе в Азию, это будет такое коллективное харакири. На мой взгляд, российский футбол — и так труп. Но еще не окоченевший. В Азии труп будет ещё быстрее разлагаться», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров, что и заставило РФС задуматься о переходе в Азию. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч наша национальная команда провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).