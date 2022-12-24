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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Воробьёв: «Российский футбол — и так труп, в Азии он будет ещё быстрее разлагаться»

24 Декабря 2022 • 14:22 Комментировать (2)

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Напомним, что 27 декабря состоится заседание исполкома, на котором и может быть принято такое решение.  

По мнению Воробьёва, переход в Азию не пойдёт на пользу российскому футболу, а лишь навредит ему.

«Если исполком РФС примет решение о переходе в Азию, это будет такое коллективное харакири. На мой взгляд, российский футбол — и так труп. Но еще не окоченевший. В Азии труп будет ещё быстрее разлагаться», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров, что и заставило РФС задуматься о переходе в Азию. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч наша национальная команда провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).  

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Анатолий Воробьёв АФК
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Комментарии (2)
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wild cat
24 Декабря 2022 в 15:09
фуууу..тута нижэ ужэ адин труп ваняит и разлагаица..))
ILLNAT
24 Декабря 2022 в 14:33
Только ли футбол..)
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