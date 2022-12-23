Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа дата, когда определится будущее российского футбола

23 Декабря 2022 • 18:17 Комментировать (4)

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, когда будет принято решение по возможному переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.

Как сообщает «Спорт-экспресс», ссылаясь на слова президента РФС, исполком повторно соберется во вторник, 27 декабря. Именно в этот день, как заявил Дюков, будет принято решение по будущему российского футбола.

Напомним, что в конце февраля текущего года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в официальных турнирах. Сборная России была лишена права завершить отбор ЧМ-2022, а представители Премьер-лиги получили бан в еврокубках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wild cat
23 Декабря 2022 в 18:54
Минусы очевидны: дальние перелеты, адаптация к часовым поясам и непривычному климату, в некоторых случаях не самые комфортные стадионы, гарантированные организационные проблемы и дополнительные сложности с обеспечением безопасности, сомнительное судейство. Наконец, значительно меньшая коммерческая выгода. За каждую победу в Лиге чемпионов УЕФА клубы получают 2,8 миллиона евро, за ничью – 930 тысяч. Да просто за участие в групповом турнире сейчас платят 15,64 миллиона. В Лиге чемпионов АФК победитель всего турнира удостоится премии в размере 4 миллионов долларов, финалист заработает 2 миллиона.
Alex1972
23 Декабря 2022 в 18:26
И комментировать нечего ..
One Live
23 Декабря 2022 в 18:20
а смысл?
overkill666
23 Декабря 2022 в 18:24
чтоб и оттуда выперли и в РФС наконец задумались о причине, почему их отовсюду пинают, а не о побегах от этой самой причины...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
18:43 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Матчи «Ростова» и «Оренбурга» всегда интересно смотреть»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Геркус выступил за переход РФС в АФК
18:33 · Россия. Премьер-лига
Россия может стать первой страной в истории, которая перейдёт из УЕФА в АФК 1
18:28 · Россия. Премьер-лига
Дюков заявил, что УЕФА не хочет выхода России 1
18:18 · Россия. Премьер-лига
Колыванов считает, что России стоит перейти в АФК
18:10 · Россия. Премьер-лига
Дюков заявил, что все клубы РПЛ поддерживают переход в АФК 3
17:54 · Россия. Премьер-лига
Березовский не исключил, что Дзюба может завершить карьеру 1
17:44 · Россия. Премьер-лига
Березовский считает, что Захаряну рано переходить в «Челси»
17:37 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Игнатьева
17:36 · Россия. Премьер-лига
Радимов не понимает, зачем России переходить в Азию 1
17:20 · Россия. Премьер-лига
Агент считает, что у Чернова получается доказывать свою состоятельность Абаскалю
17:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Легионеров отпугивает то, что мы нигде не участвуем»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Ивич — кандидат на пост главного тренера «Краснодара»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» высказался о возможном уходе Железнова в «Крылья Советов»
16:33 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» хотят подписать хавбека «Урала»
Все новости
Рекомендуем