Названа дата, когда определится будущее российского футбола

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, когда будет принято решение по возможному переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.

Как сообщает «Спорт-экспресс», ссылаясь на слова президента РФС, исполком повторно соберется во вторник, 27 декабря. Именно в этот день, как заявил Дюков, будет принято решение по будущему российского футбола.

Напомним, что в конце февраля текущего года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в официальных турнирах. Сборная России была лишена права завершить отбор ЧМ-2022, а представители Премьер-лиги получили бан в еврокубках.