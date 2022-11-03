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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лаксальт рассказал, хочет ли получить российское гражданство

03 Ноября 2022 • 07:44 Комментировать

Уругвайский легионер Диего Лаксальт, который выступает за московское «Динамо», высказался о том, может ли получить российское гражданство.

«Я хочу выступать за сборную Уругвая. Это команда в моём сердце. Поэтому смена футбольного гражданства для меня невозможна. У меня никогда мыслей таких не было», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний защитник принял участие в шести поединках, в которых получил три желтые карточки. За «бело-голубых» Лаксальт выступает с июля 2021 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
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