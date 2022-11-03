Лаксальт рассказал, хочет ли получить российское гражданство

Уругвайский легионер Диего Лаксальт, который выступает за московское «Динамо», высказался о том, может ли получить российское гражданство.

«Я хочу выступать за сборную Уругвая. Это команда в моём сердце. Поэтому смена футбольного гражданства для меня невозможна. У меня никогда мыслей таких не было», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний защитник принял участие в шести поединках, в которых получил три желтые карточки. За «бело-голубых» Лаксальт выступает с июля 2021 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2023/2024.