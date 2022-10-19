Изидор ответил Лебеденко: «Локомотив» - не аутсайдер!»

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал слова игрока «Торпедо» Игоря Лебеденко, назвавшего «железнодорожников» аутсайдерами чемпионата России.

«Мы не аутсайдеры! Делаем все возможное для возвращения», - передает слова нападающего «железнодорожников» издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в матче 12-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» переиграл «Торпедо» со счетом 1:0.

По итогам 13 туров чемпионата страны «железнодорожники» занимают 13-е место, имея в своем активе 12 набранных баллов. В свою очередь «автозаводцы» с шестью очками располагаются на последней позиции.