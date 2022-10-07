Футбол помогает даже за решёткой

В эти дни, а точнее 8 октября, исполняется 4 года происшествию, в результате которого футболисты Кокорин и Мамаев, некогда входящие в список кандидатов в национальную сборную России, оказались за решеткой после криминального эпизода в центре российской столицы. Хроники из мест заключения как одного, так и другого футболиста, показали, что оба не отказались от общения с мячом, даже находясь в камере. Как Кокорин, так и Мамаев были известными футболистами. Многие не упустили случая сыграть с ними в одной команде или и против них.

Игра №1 знает немало случаев, когда футболист, попавший в «историю», выходил из неё, сумев устоять на ногах в непростых жизненных катаклизмах. Кантона, Рене Игуита, Стрельцов… Эти случаи наиболее известны. Даже находясь в местах не столь отдалённых, футболисты продолжали заниматься привычным ремеслом. И это помогло им не только после отбывания срока, но и во время его прохождения. Благодаря футболу им удалось найти общий язык с сокамерниками, заработать некий авторитет, позволивший спокойнее нести тяготы тюремной жизни. В современной российской футбольной истории такие эпизоды имели место. И сегодня о некоторых из них мы вам поведаем.

Воспитанник санкт-петербургского футбола Максим Молокоедов до дебюта за главный клуб пятимиллионного города не доиграл. Основная футбольная карьера Максима протекала в питерских футбольных клубах второго дивизиона. В 2010 году, уже в качестве игрока ФК «Псков–747», после очередного отпуска, проведённого в экзотическом Эквадоре, Максим неожиданно (а вероятно, всё же далеко не случайно) сделал пересадку в Чили. Находясь в этой стране, он получил бандероль и уже при посадке на авиарейс в Россию его задержали. Вместе с книгами и личными вещами в багаже Молокоедова нашли около 6 кг кокаина. Оказавшись за решеткой в Чили, россиянин не сник, а продолжил заниматься футболом. И спустя год его нахождения в заключении, к счастью Максима, на экскурсии в тюрьме побывал один из тренеров национальной сборной Чили Клаудио Борха. После контрольной встречи Молокоедов, что называется, попал на карандаш тренеру. «Этот россиянин может заиграть в любом чилийском клубе» – заявил Борхи.

Его позвали в команду второго дивизиона, давая возможность ездить на тренировки и матчи. По сути, профессиональная карьера возобновилась ещё за решёткой. После проведённых матчей Молокоедову, возвращавшемуся обратно в тюрьму, аплодировали порой не только заключённые, но и конвоиры. Отбывшего трёхгодичный срок Максима приглашали чилийские команды и предлагали контракты с месячным жалованием около 400 долларов. Но он решил съездить домой, в отпуск. В Питере, даже выступая за любительские команды, Молокоедов стал зарабатывать куда больше, чем в Южной Америке. Родина не отпустила «чилийского странника» назад. Вопрос о возвращении уже не стоял, а чилийские тележурналисты приезжали в гости к Максиму, чтобы снять о нём фильм.

Сын футболиста Эдуарда Пискуна Владислав в статусе игрока ФК «Севастополь», выступавшего на тот момент в элитном дивизионе украинского чемпионата, в ноябре 2010 года не справился с управлением автомобиля. На скорости 140 км/ч он выехал на тротуар и сбил насмерть 26-летнюю беременную женщину и двух её детей. Суд приговорил Владислава к 9 годам лишения свободы. Находясь в заключении, Пискун добился права выступать на первенстве Полтавского района среди любительских команд в составе «Динамо» (Божково). Игровая практика продолжилась, а летом 2015 года Владислав Пискун был досрочно освобождён за хорошее поведение. Спустя несколько дней футболист сыграл против ФК «Полтава» первый матч на свободе, в майке неизвестной широкой футбольной публике команды «Рокита» из Полтавской области, затем был профессиональный ФК «Кремень». Футбол – это жизнь. И для кого-то в прямом смысле слова…

Константин Лицин