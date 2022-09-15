​«Спартак» подал иск в ФИФА против «Вест Хэма»

«Вест Хэм» не полностью рассчитался со «Спартаком» за аренду полузащитника Алекса Крала. Сумма в 5,2 миллиона евро должна была быть выплачена двумя платежами. Первый «красно-белые» получили, а второй – нет. Как следствие, «Спартак» подал иск в ФИФА. Решение ожидается в ноябре. Об этом рассказывает Sports.ru, ссылаясь на информацию из клуба.

Отмечается, что «Вест Хэм» ссылается на невозможность осуществить платёж в Россию из-за позиции банка Barclays.

В настоящий момент 24-летний Алекс Крал на правах аренды защищает цвета немецкого «Шальке 04». В сезоне 2022/2023 чех провёл за «кобальтовых» пять матчей.