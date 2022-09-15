Габулов объяснил, почему в состав сборной России попали четыре вратаря

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал вызов четырёх вратарей в состав национальной команды.

«Ломаеву — определенным авансом вызов в сборную. Кержаков и Шунин сейчас показывают неплохой футбол. Ну и первый номер — Сафонов», — цитирует слова ГабуловаТАСС.

Экс-голкипер считает, что четыре человека были вызваны в сборную не для участия в товарищеском матче с Киргизией, а для сбалансированного тренировочного процесса, все привыкли к такой практике тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября.