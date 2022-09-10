Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новость о том, что товарищеский матч Россия – Босния и Герцеговина может не состояться.

«Всё-таки самое главное, чтобы с кем-то играла команда, получала практику, а ребята чувствовали, что сборная есть. Ситуация в мире может в любой момент резко поменяться. Поэтому такие игры безусловно нужны, и когда футболист едет в сборную – это дополнительная мотивация. От этой ситуации только плюсы от того, что наша сборная играет международные матчи.

Матч могут отменить из-за отказа играть Джеко и Пьянича? Мы все убедились, что всё может поменяться за несколько дней или недель. Ничего исключать нельзя, но какой-нибудь международный матч нашей сборной нужно обязательно сыграть, а то все забудут про неё», — сказал Булыкин.

Ранее Российский футбольный союз объявил о том, что 24 сентября сборная России сыграет в Бишкеке товарищеский матч против Киргизии, а в ноябре планируется провести контрольные матчи против Ирана и Боснии и Герцеговины. Однако, по информации западных СМС, лидеры балканской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть против сборной России.