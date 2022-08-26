«Динамо» нацелилось на полузащитника из АПЛ

Сербский полузащитник Лука Миливоевич, который принадлежит лондонскому «Кристал Пэлас», попал в сферу интересов одного из московских клубов. Как информирует «Чемпионат», в трансфере 31-летнего футболиста заинтересовано «Динамо».

Как отмечает источник, опытный серб рассматривается в качестве альтернативы хавбеку «Маккаби» Эдену Карцеву, трансфер которого под угрозой срыва.

В сезоне-2021/2022 Миливоевич поучаствовал в 15 поединках Английской премьер-лиги. Стоимость полузащитника оценивается в четыре миллиона евро, а его контракт рассчитан до середины следующего года.