Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Сочи» Егор Пруцев согласовал контракт с белградской «Црвеной Звездой».

- Сербия сейчас чуть ли единственная европейская страна, откуда футболисты могут ехать играть в Россию, и наоборот. С другими странами сложнее. Спрашиваете, есть ли смысл Егору Пруцеву переходить в «Црвену Звезду»? Он мог бы остаться в «Сочи», потому что сейчас это топ-команда в России, но «Црвена Звезда» играет в еврокубках, на данный момент в Лиге чемпионов, а когда российские клубы вернутся в международные соревнования, никто не знает.