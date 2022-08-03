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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Брага: «Егор Пруцев мог бы остаться в «Сочи», но «Црвена Звезда» играет в еврокубках» эксклюзив

03 Августа 2022 • 10:53 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Сочи» Егор Пруцев согласовал контракт с белградской «Црвеной Звездой».

- Сербия сейчас чуть ли единственная европейская страна, откуда футболисты могут ехать играть в Россию, и наоборот. С другими странами сложнее. Спрашиваете, есть ли смысл Егору Пруцеву переходить в «Црвену Звезду»? Он мог бы остаться в «Сочи», потому что сейчас это топ-команда в России, но «Црвена Звезда» играет в еврокубках, на данный момент в Лиге чемпионов, а когда российские клубы вернутся в международные соревнования, никто не знает.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Чемпионат России Сочи чемпионат Сербии РПЛ Микаэль Брага Егор Пруцев
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