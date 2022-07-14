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Ветеран ЦСКА Боков не считает знаковым для «армейцев» трансфер Бийола эксклюзив

14 Июля 2022 • 20:50 Комментировать

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков в интервью журналисту «Евро-Футбол.Ру» Евгению Копачеву отреагировал на переход защитника Яки Бийола в «Удинезе».  

«Я не считаю, что Бийол - знаковый игрок в составе ЦСКА. Это простой трансфер, который неплохо прошёл. По разговорам из СМИ, «армейцы» должны получить внушительную сумму за переход игрока. Это просто переход, не связанный с последними событиями.

Вижу ли я ЦСКА в топ-3? Вижу, даже выше. Может быть, поначалу команда может забуксовать, но потом всё пойдёт своим чередом. Потому что в ЦСКА всегда нацелены только на первое место. Не буду лукавить, что есть ещё претенденты, но ещё раз повторюсь, что это задача, которая стоит перед командой», — сказал Боков.

23-летний словенец выступал за ЦСКА с лета 2018 года. Он перешёл в московский клуб из словенского клуба «Рудар» за 400 тысяч евро. В составе «армейцев» Бийол стал обладателем Суперкубка России в 2019 году.

По информации портала Transfermarkt, стоимость трансфера словенца в «Удинезе» составила 4 миллиона евро. Команда является середняком чемпионата Италии. В прошлом сезоне «чёрно-белые» заняли 12-е место в турнирной таблице Серии А. Стоит напомнить, что другой защитник ЦСКА, Родриго Бекао, тоже в своё время перешёл в «Удинезе» и играет в команде до сих пор.



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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Удинезе Серия А Максим Боков РПЛ Яка Бийол
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