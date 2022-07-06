Состав ЦСКА в летнее трансферное окно может усилить Вилан Сиприен. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа», московские «армейцы» ведут переговоры по трансферу 27-летнего полузащитника.

Вилан Сиприен принадлежит итальянской «Парме». При этом в прошлом сезоне полузащитник выступал за «Нант» на правах аренды.

Специалисты из авторитетного портала transfermarkt оценивают Вилана Сиприена в 4,5 миллиона евро.

Добавим, что Вилан Сиприен провёл ряд игр за молодёжную и юношеские сборные Франции. За национальную команду свое страны хавбек не выступал.