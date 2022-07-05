Сутормин не считает «Спартак» конкурентом для «Зенита» в новом сезоне

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от следующего розыгрыша российской Премьер-лиги.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» футболист назвал основных конкурентов своей команды в борьбе за чемпионский титул. По мнению Сутормина, составить конкуренцию «Зениту» могут московские ЦСКА и «Динамо», а также «Краснодар».

В число главных конкурентов Алексей не включил столичный «Спартак». Он считает, что у «красно-белых» проблемы со стабильностью.

«Зенит» в прошлом сезоне защитил звание чемпиона, а «Спартак» финишировал лишь на десятом месте.