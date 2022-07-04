Чалов может вернуться в «Базель»

Руководитель пресс-службы «Базеля» Симон Вальтер сообщил, что клуб продолжает вести переговоры по поводу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова, но очевидно, что ситуация не из простых», — приводит слова Вальтера «РБ Спорт».

Представитель швейцарского клуба отметил, что все были бы счастливы, если бы Чалов остался в расположении клуба. Прощания с нападающим не было, стороны пытаются решить вопрос по футболисту.

24-летний форвард перешел в «Базель» из ЦСКА в феврале текущего года на правах аренды, а 2 июля игрок вернулся в расположение «армейцев».