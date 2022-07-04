Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов может вернуться в «Базель»

04 Июля 2022 • 16:46 Комментировать

Руководитель пресс-службы «Базеля» Симон Вальтер сообщил, что клуб продолжает вести переговоры по поводу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова, но очевидно, что ситуация не из простых», — приводит слова Вальтера «РБ Спорт».

Представитель швейцарского клуба отметил, что все были бы счастливы, если бы Чалов остался в расположении клуба. Прощания с нападающим не было, стороны пытаются решить вопрос по футболисту.

24-летний форвард перешел в «Базель» из ЦСКА в феврале текущего года на правах аренды, а 2 июля игрок вернулся в расположение «армейцев».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Фёдор Чалов Симон Вальтер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
17:19 · Россия. Премьер-лига
Тиль — о переходе в ПСВ: Приехал за трофеями
16:58 · Россия. Премьер-лига
Фассон: Роша считает «Локомотив» топ-клубом
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Сальников рассказал о требованиях Карпина
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Ледяхов не считает матч за Суперкубок России показательным для Абаскаля в «Спартаке»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы за Кубок РПЛ»
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» подпишет контракт с Родригао слухи
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Панов: «Может, Абаскаля уволят из «Спартака» после пяти туров…»
15:54 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
​Дмитрий Комбаров возглавил питерскую «Звезду» официально
15:51 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Придётся оформить Fan ID
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Мозес вернулся в «Спартак»
15:38 · ФНЛ-2. Группа 1
Владелец СКА Баста: Долги гасятся из личного бюджета, пришли деньги — рассчитываюсь
15:36 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Ростова» будут бойкотировать матчи
15:28 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «России не видать еврокубков 5-10 лет, поэтому Кубок лиги необходим»
15:23 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» выступает за введение Кубка РПЛ
15:15 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Буду оформлять Fan ID»
Все новости
Рекомендуем