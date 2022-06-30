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Йоканович прокомментировал физическое состояние игроков «Динамо»

30 Июня 2022 • 21:16 Комментировать

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, в каком физическом состоянии находятся футболисты «бело-голубых».

«Для этого момента предсезонной подготовки состояние хорошее. Утренняя тренировка не была интенсивной, мы занимались отработкой стандартов и готовились к этой игре. Мы делали то, что считаем необходимым», — приводит слова Йокановича официальный сайт клуба.

Сегодня, 30 июня, «Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0 в товарищеском матче. Забитыми мячами отметились нападающий Константин Тюкавин и полузащитник Даниил Фомин, который оформил дубль.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович СКА-Хабаровск
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