Йоканович прокомментировал физическое состояние игроков «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, в каком физическом состоянии находятся футболисты «бело-голубых».

«Для этого момента предсезонной подготовки состояние хорошее. Утренняя тренировка не была интенсивной, мы занимались отработкой стандартов и готовились к этой игре. Мы делали то, что считаем необходимым», — приводит слова Йокановича официальный сайт клуба.

Сегодня, 30 июня, «Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0 в товарищеском матче. Забитыми мячами отметились нападающий Константин Тюкавин и полузащитник Даниил Фомин, который оформил дубль.