Абаскаль прокомментировал назначение в «Спартак»

Испанский специалист Гильермо Абаскаль, недавно занявший пост главного тренера московского «Спартака», высказался о своем назначении.

«Для меня большая честь стать тренером клуба с такой историей. Это вызов. Я сделаю все, чтобы оправдать ожидания», - приводятся слова тренера на страницах «Спорт-экспресса».

О назначении Абаскаля главным тренером «Спартака» было объявлено 10 июня. На посту рулевого «народной команды» испанец сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого «красно-белые» заняли лишь десятое место в минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги.