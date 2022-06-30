Промес досрочно завершил тренировку «Спартака»

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес досрочно покинул открытую тренировку команды, об этом сообщает корреспондент «Спорт-экспресса».

По словам голландского игрока, он отправился на восстановительные процедуры.

В сезоне-2021/2022 Куинси принял участие в 30 поединках за «народную команду». Голландец отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Действующий трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне «красно-белые» финишировали на десятом месте в Премьер-лиге и стали триумфаторами Кубка России.