Хвича Кварацхелия: «Я многому научился в России»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который со следующего сезона будет выступать за «Наполи», высказался о времени, проведённом в России.

«Думаю, Россия меня очень изменила. Я набрал вес, форму, стал более сильным, крепким», — заявил Кварацхелия в интервью для YouTube-канала журналиста Нобеля Арустамяна.

Футболист отметил, что многому научился в «Локомотиве» и «Рубине», за которые выступал ранее. В этом ему сильно помогали более старшие партнёры — Фёдор Смолов и братья Миранчуки.

Напомним, Кварацхелия оказался в системе «Локомотива» в начале 2019 года, однако уже в июле заключил контракт с «Рубином». В составе казанцев вингер провёл в общей сложности 73 матча, забив девять голов, а также отдав 18 результативных передач. Весной нынешнего года грузинский футболист покинул Россию.