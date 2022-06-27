Юран: «Первым сбором я доволен»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал работу команды на первом сборе.

«Первым сбором я доволен. Парни – молодцы. Сказал об этом ребятам после товарищеского матча и поблагодарил за работу. Я знаю, какой объём они проделали», — приводит слова Юрана официальный сайт клуба.

Наставник заявил, самое главное то, что обошлось без мышечных повреждений, хотя и накопилась усталость. На втором сборе пройдут два матча, будет больше работы над тактикой и стандартными положениями.

По итогам минувшего сезона «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 30 матчах.